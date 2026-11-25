تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مصابي حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق، وذلك بمستشفى إمبابة العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

واستمع المحافظ إلى شرح من الأطقم الطبية حول طبيعة الإصابات والحالات الصحية للمصابين والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها فور استقبالهم، والبرامج العلاجية المقدمة لكل حالة وفقًا لطبيعة الإصابة.

ووجّه محافظ الجيزة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة، والتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة حتى تمام شفائهم.