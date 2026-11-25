عقد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الاجتماع الدوري مع عمال النظافة الأجر اليومي بالهيئة، وتناول الاجتماع متابعة إجراءات تسليم العاملين بطاقات التأمين الصحي بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية إلي جانب الاستماع الى مطالبهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بشأن تعزيز التواصل المباشر مع عمال النظافة والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وشهد الاجتماع حضور مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة وموسى مصيلحي مدير التأمين الصحي بالهيئة الي جانب تواجد عاطف شعبان مدير عام النظافة ووليد كشيك نائب رئيس الهيئة.

وأكد اللواء محمد الضبيعي حرص الهيئة على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع العاملين تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بما يعزز التواصل المباشر معهم ويضمن الاستماع الى مطالبهم والعمل على حلها تقديرا لجهودهم ودورهم الحيوي في الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق احياء الجيزة.