جهود متواصلة بمحافظة الجيزة، للقضاء على بؤر تراكم المخلفات وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات المكثفة لرفع المخلفات بطريق المنصورية وحي جنوب الجيزة، ضمن خطة المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة والرتش.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الأعمال شملت رفع نحو ٣٠٠ طن من المخلفات بطريق المنصورية البطيء أمام مسجد الشعراوي، بإجمالي ١٣ نقلة، إلى جانب رفع مخلفات المنصورية – الهرم بعد نزلة الطريق الدائري، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق.

وأضاف المحافظ أن هيئة النظافة والتجميل نفذت حملة ليلية مكثفة لرفع مخلفات الرتش أسفل الطريق الدائري بمنطقة المنيب، في إطار التعامل مع بؤر المخلفات ومنع تراكمها وتحسين المظهر الحضاري بالمنطقة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار تكثيف الحملات الميدانية ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة الدورية للمواقع التي تم التعامل معها لمنع تجدد تجمعات القمامة والرتش، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة بمختلف القطاعات.