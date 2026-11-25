التقى الفريق عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، الفريق أول جيروم بلانجي، قائد القوات الجوية والفضائية الفرنسية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا.

قائد القوات الجوية

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، فضلا عن فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين القوات الجوية لكلا الجانبين.

وعلى هامش الزيارة، التقى قائد القوات الجوية، بـ "إيريك ترابييه"، الرئيس التنفيذي لمجموعة داسو الفرنسية، وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية المصرية ومجموعة داسو، ودعم مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم قدرات القوات الجوية.

وفي ختام الزيارة، أكد الفريق عمرو عبد الرحمن صقر عمق العلاقات العسكرية التي تجمع بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.