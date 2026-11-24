التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مجموعة العمل المشكلة من الهيئة والمعنية بالتنسيق مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)،وذلك تقديرًا لجهود أعضاء المجموعة ودورهم في دعم وتعزيز التعاون مع الرابطة.

وأعرب الدكتور محمد عوض عن تقديره لما بذله أعضاء مجموعة العمل من جهود في التنسيق والمتابعة، مشيدًا بروح الفريق والتعاون بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، وما يعكسه ذلك من حرص على تحقيق أهداف الهيئة وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

وضمت مجموعة العمل، برئاسة الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الإدارة المركزية للعلاقات الدولية منسقًا، وكذا ممثلين عن قطاع خدمات الاستثمار، وقطاع السياسات، والإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، والإدارة المركزية لرعاية المستثمرين، ومركز تسوية المنازعات، بما يعكس تكامل الأدوار وتضافر الخبرات المختلفة لدعم جهود الهيئة في مجال ترويج الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي.

حصول الهيئة على جائزتين ضمن جوائز الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار لعام 2026

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس التنفيذي إلى حصول الهيئة على جائزتين ضمن جوائز الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار لعام 2026، هما جائزة بوابة المستثمر (Investor Gateway Award)، وجائزة أفضل مشروع استثماري مستدام (Outstanding Sustainable Investment Project)، وذلك عن مشروع جذب استثمارات شركة أكوا باور، في إنجاز يعكس تميز أداء الهيئة في مجال ترويج الاستثمار وتيسير إجراءاته، ويؤكد مكانتها وقدرتها التنافسية بين وكالات ترويج الاستثمار على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الهيئة، والعمل وفق رؤية مشتركة تسهم في تطوير منظومة الترويج للاستثمار، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.

كما شدد على أهمية مواصلة تعزيز مشاركة الهيئة في المحافل والمبادرات الدولية، وتطوير آليات التواصل والتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال جذب الاستثمارات، والبناء على ما تحقق من إنجازات لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.