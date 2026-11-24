مع اقتراب موعد الزيادة السنوية المقررة للمعاشات في يوليو 2027، تتزايد تساؤلات ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بشأن قيمة الزيادة المنتظرة، وموعد صرفها، والفئات المستفيدة منها، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة تصل إلى 325 جنيهًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه أصحاب المعاشات الإعلان عن نسبة العلاوة السنوية الجديدة، التي ينظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحد أقصى 15%، على أن يبدأ تطبيقها في الأول من يوليو 2027، ما لم يصدر قرار رسمي بتبكير موعدها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول قيمة المعاشات بعد الزيادات الجديدة وشروط الاستفادة منها.

2080 جنيهًا حدًا أدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة تبلغ 325 جنيهًا.

ومن المقرر أن يستفيد نحو 380 ألف مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من تطبيق الحد الأدنى الجديد، بشرط انطباق الضوابط التأمينية المنظمة للاستحقاق.

وأكدت الهيئة أن الاستفادة من الحد الأدنى الجديد ترتبط بمجموعة من الشروط، في مقدمتها مدة الاشتراك التأميني والأجر التأميني المسجل، وهو ما يعني أن الزيادة لا تطبق تلقائيًا على جميع أصحاب المعاشات.

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على 2080 جنيهًا؟

لا يعني رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا حصول جميع أصحاب المعاشات على هذه القيمة، إذ تختلف قيمة المعاش النهائي من حالة إلى أخرى وفقًا للبيانات التأمينية لكل مواطن.

وتتحدد قيمة المعاش بناءً على عدة عوامل، أبرزها الأجر التأميني ومدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات المسددة خلال سنوات العمل، مع مراعاة شروط الاستفادة من الحد الأدنى الجديد.

موعد زيادة المعاشات السنوية وفقًا للقانون

وعلى صعيد الزيادة السنوية، ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 موعد صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات.

وتنص المادة 35 من القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، وذلك بنسبة تحدد وفقًا للدراسات الاكتوارية، وبحد أقصى 15%.

ويعني ذلك أن موعد الزيادة السنوية المقررة قانونًا هو الأول من يوليو 2027، ما لم يصدر قرار حكومي بتبكير موعد تطبيقها، كما حدث في مناسبات سابقة.

هل يمكن تبكير موعد زيادة المعاشات؟

يتيح الإطار القانوني اتخاذ قرار بتبكير موعد صرف الزيادة السنوية من خلال إجراء تشريعي، وهو ما شهدته السنوات الماضية، في إطار إجراءات استثنائية استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.

وجاءت قرارات التبكير السابقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس إمكانية تقديم موعد الزيادة حال صدور قرار رسمي في هذا الشأن.

من المستفيد من زيادة المعاشات السنوية؟

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستفيد من الزيادة السنوية كل من يستحق معاشًا في 30 يونيو من العام الذي تُطبق فيه الزيادة، سواء كان صاحب المعاش الأصلي أو أحد المستحقين عنه.

وتشمل الفئات المستحقة عن صاحب المعاش، وفقًا لقواعد الاستحقاق، الأرامل والأبناء وغيرهم من المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.

نسبة زيادة المعاشات.. ماذا يقول القانون؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سقفًا أقصى للزيادة السنوية يبلغ 15%، على أن يتم تحديد النسبة الفعلية وفقًا للدراسات الاكتوارية والضوابط المنظمة.

وتُحسب الزيادة السنوية بنسبة مئوية من المعاش، وليست مبلغًا ثابتًا يحصل عليه جميع المستفيدين، وهو ما يؤدي إلى اختلاف قيمة الزيادة من صاحب معاش إلى آخر بحسب قيمة معاشه قبل تطبيق العلاوة.