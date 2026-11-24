أعلن شقيق الملحن الراحل محمد رحيم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطربة ساندي، وذلك على خلفية تصريحاتها الأخيرة خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، والتي تحدثت خلالها عن الملحن الراحل، وأثارت حالة من الغضب داخل أسرته.

وكتب شقيق محمد رحيم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا موقف الأسرة من تصريحات ساندي، ومؤكدًا رفضه لما وصفه باستغلال اسم شقيقه وتاريخه الفني بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لوفاته، بهدف إثارة الجدل وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شقيق الملحن الراحل إن ساندي ادعت أنها كانت على علم بوفاته قبل حدوثها بنحو 6 أشهر على الأقل، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا في حق شقيقه، خاصة أن موعد الوفاة أمر لا يعلمه إلا الله، مضيفًا أن محمد رحيم توفي في موعده المحتوم.

وأضاف أن حديث المطربة ساندي أثار غضب الأسرة بالكامل، مشيرًا إلى أنه واجهها بما قالته، لكنها بررت تصريحاتها بأنها تلقت هاتفًا ربانيًا على هيئة صوت يخاطبها وأخبرها بذلك، وهو ما أثار غضبه بشدة، بحسب روايته.

وأكد شقيق محمد رحيم أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ساندي البدوي، احترامًا لتاريخ شقيقه الفني ومكانته الموسيقية، ورفضًا لما وصفه بالتصريح الخطير الذي يمس اسم الملحن الراحل.

وتأتي الأزمة بالتزامن مع الذكرى الثانية لوفاة الملحن محمد رحيم، الذي رحل تاركًا وراءه مسيرة فنية حافلة بالأعمال والألحان التي تعاون خلالها مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.