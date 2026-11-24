كشف التقرير المالي للنادي الأهلي عن حجم الاستثمارات التي وجهها النادي لدعم فريق كرة القدم، بعدما وصلت تكلفة شراء عقود اللاعبين القادمين من أندية أخرى إلى نحو 3.48 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، في ظل التحركات المكثفة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما كشفه الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، فإن تكلفة شراء عقود اللاعبين بلغت 3.48 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة برصيد افتتاحي بلغ 316.6 مليون جنيه في الأول من يوليو 2024، وهو ما يعكس حجم الإنفاق الذي خصصه الأهلي لتدعيم الفريق بصفقات جديدة.

ويأتي الكشف عن الأرقام المالية بالتزامن مع تطورات جديدة داخل النادي الأهلي، بعدما أعلن مجلس الإدارة رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار الأهلي في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي، على أن يتم طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وكان الأهلي تعرض لخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ليتواصل تراجع الفريق في جدول الترتيب.

وسجل كريم حافظ هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحصد الفريق السماوي ثلاث نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث، خلف الزمالك الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة بعد الخسارة أمام بيراميدز، وتحقيق بداية إيجابية تمنح الفريق دفعة قبل المواجهات المقبلة في دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر أن تُذاع مباراة الأهلي وأول أغسطس عبر قنواتها المشفرة.