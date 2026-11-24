​تعد الهالات السوداء من المشكلات الصحية التى يعاني منها عدد كبير من الأشخاص وفي كثير من الأحيان لاتزول مهما استخدمت من علاجات ولكن هذا يرجع إلى أن الطريقة المتبعة غير مناسبة لسبب ظهور الهالات لذا فلا تحدث تحسنا.

ووفقا لما أورده موقع WebMD إليكم ​أبرز أسباب الهالات السوداء وطرق علاج كل منها:

التقدم في العمر وفقدان الكولاجين

مع تقدم العمر، يفقد الجلد رقة طبقاته وينخفض محتواه من الدهون والكولاجين، مما يجعل الأوعية الدموية الداكنة الموجودة تحت الجلد أكثر بروزاً ووضوحاً.

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استخدام كريمات العين التي تحتوي على الرتينوئيدات أو الببتيدات للمساعدة في تحفيز إنتاج الكولاجين وتقوية الجلد المحيط بالعين.

الوراثة والجينات

في كثير من الأحيان، تكون الهالات السوداء صفة موروثة داخل العائلات، حيث يكون الجلد في منطقة تحت العين رقیقاً بشكل طبيعي أو يحتوي على تركيز أعلى من الميلانين

​تلعب مستحضرات التجميل الخافية للعيون دوراً أساسياً في إخفائها مؤقتاً، بينما تساعد كريمات التفتيح التي تحتوي على فيتامين (C) أو حمض الكوجيك في تقليل التصبغات مع الاستخدام المستمر.

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إجهاد العين وقلة النوم

السهر الطويل وإجهاد العينين يتسبيبان في توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم في تلك المنطقة الرقيقة، مما يظهر على شكل هالات داكنة وانتفاخات واضحة.

​الحل هو الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً (من 7 إلى 8 ساعات) وإراحة العينين بانتظام أثناء العمل أمام الشاشات.

فرك العينين بسبب الحساسية

​تؤدي الحساسية المزمنة أو الموسمية إلى تهيج الجلد وحكة تحفز الشخص على فرك العينين باستمرار، مما ينجم عنه تمزق الأوعية الدموية الدقيقة وتصبغ الجلد باللون الداكن.



​ علاج الحساسية الأساسية بمضادات الهستامين وتجنب فرك العينين تماماً لحماية الأنسجة الحساسة.

تنبيه تختلف طرق العلاج باختلاف المسبب الرئيسي للهالات السوداء لذا يُنصح باستشارة طبيب الجلدية للحصول على التشخيص الدقيق وتحديد العلاج الموضعي أو التجميلي الأنسب للحالة.

تحفز الشخص على فرك العينين باستمرار، مما ينجم عنه تمزق الأوعية الدموية الدقيقة وتصبغ الجلد باللون الداكن.