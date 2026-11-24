لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة، بل أصبح أداة لدعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين، وهو ما تعمل مصر على توظيفه من خلال تطوير حلول وتطبيقات محلية تراعي احتياجات المجتمع، وتعزز القدرات الوطنية في هذا المجال.

ونجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مركز الابتكار التطبيقي وبكوادر مصرية، في تطوير مجموعة من التطبيقات والحلول الذكية التي تغطي مجالات اللغة والتعليم والصحة والعدالة، ومن أبرزها:

أبرز التطبيقات والحلول المصرية للذكاء الاصطناعي

1- «كرنك»: نموذج لغوي مصري يتيح للباحثين والمبتكرين والشركات المصرية البناء عليه وتطوير تطبيقات جديدة.

2- «بالمصري»: تطبيق للتعرف على الكلام والترجمة الآلية.

3- «سيا»: تطبيق لدعم العملية التعليمية.

4- «لغات»: تطبيق لتعليم اللغة الإنجليزية.

5- حلول القطاع الصحي: للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وسرطان الثدي.

6- حلول قطاع العدالة: لإنتاج المحاضر آليًا من خلال تحويل الكلام إلى نص مكتوب، إلى جانب المساعد القضائي الذكي.

ما ترتيب مصر في جاهزية الذكاء الاصطناعي؟

شغلت مصر المركز الأول إفريقيًا، والثالث عربيًا، والـ51 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، محققة تقدمًا بلغ 59 مركزًا منذ عام 2019، منها 14 مركزًا خلال العام الأخير.

ما مستهدفات مصر حتى 2030؟

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030) إعداد أكثر من 30 ألف متخصص في هذا المجال، والوصول إلى ما لا يقل عن 250 شركة ناشئة بحلول عام 2030، بالتوازي مع جذب الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة المتقدمة.

وعلى مستوى البنية الرقمية، يربط المحول الرقمي الحكومي 105 جهات حكومية و100 قاعدة بيانات قومية.

إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية - وزارة الدولة للإعلام (بتصرف)

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات