يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.

وقال أحمد موسى إن :"بشرى لاهالينا في الإسكندرية الرئيس كلق الفريق كامل الوزير وزير النقل بمد خط القطار الكهربائي السريع الى مدينة أبو قير الجديدة".