أكد الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية، أن القاهرة أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للتحرك الإفريقي على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل تبني مصر قضايا القارة والدفاع عن مصالح دولها في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري لم يعد مقتصرًا على نطاق القارة الإفريقية، وإنما امتد إلى دوائر التأثير العالمي.

وأوضح قرني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن استضافة مصر للفعاليات والمنتديات الإفريقية والدولية، ومن بينها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إلى جانب التحركات الدبلوماسية والزيارات الرسمية، تعكس تنامي دور القاهرة في طرح القضايا الإفريقية ومناقشة التحديات التي تواجه دول القارة.

وأضاف أن الرؤية المصرية تجاه إفريقيا تقوم على مجموعة من الملفات الرئيسية، في مقدمتها الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ودعم جهود التنمية وبناء الكوادر الوطنية، فضلًا عن التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وأعباء الديون وقضايا السيادة، مؤكدًا أن مصر تمتلك رؤية متكاملة تسعى إلى طرحها أمام المجتمع الدولي بشأن مستقبل القارة وتحدياتها.

السودان جزء أصيل من الأمن القومي المصري

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، شدد خبير الشؤون الإفريقية على أن السودان يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقف المصري منذ اندلاع الحرب السودانية ظل ثابتًا تجاه ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسسات دولته.

وأشار قرني إلى أن استمرار الصراع السوداني لسنوات، دون وجود أفق سياسي واضح لإنهائه، يفرض تحديات خطيرة على الشعب السوداني والدولة السودانية، لافتًا إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الجانب الإنساني، بل تمتد إلى مستقبل الدولة ومؤسساتها ووحدتها.

وأوضح أن من أبرز المحددات التي استند إليها الموقف المصري في التعامل مع الأزمة السودانية رفض إنشاء كيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية، معتبرًا أن هذه المسألة تمثل محورًا أساسيًا في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

وأضاف أن التحركات المرتبطة بقوات الدعم السريع، إلى جانب أشكال الدعم السياسي الذي تتلقاه من بعض الأطراف الإقليمية ودول الجوار، تطرح تحديات إضافية أمام جهود الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها.