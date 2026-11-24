أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة توفي زوجها، وكان يمتلك شقة في منزل العائلة وثلث الأرض المقام عليها المنزل، قبل أن يتفق أشقاؤه معه على منحه مبلغًا ماليًا مقابل التنازل عن نصيبه، موضحة أنه وافق تجنبًا للخلافات العائلية، دون تحرير عقود تثبت الاتفاق، وأن أشقاءه يرفضون حاليًا منح أبنائه حقهم في ميراث والدهم.

ماذا أفعل مع أقارب زوجي الذين يرفضون تقسيم الميراث؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الحكم في هذه الحالة يتوقف على طبيعة الاتفاق الذي جرى بين الأب المتوفى وإخوته عند تقسيم التركة، وما إذا كان قد تم تقسيم الأنصبة بصورة نهائية وبالتراضي بين جميع الأطراف.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا جلس الأب مع أشقائه وتم الاتفاق بصورة واضحة ونهائية على نصيب كل طرف، وقبل الأب بما تم الاتفاق عليه عن رضا واختيار، فإن الأمر يكون قد انتهى وفقًا لهذا التراضي، أما إذا كانت المناقشات مجرد مراحل من التفاوض والحوار، ولم يصل الأطراف إلى اتفاق نهائي وحاسم بشأن نصيب كل منهم، فيمكن المطالبة بإعادة التقسيم وتحديد الحقوق.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول للجميع، ولا حرج فيه إذا تعذر الوصول إلى حل بالتراضي، خاصة عندما تتعدد الروايات بين الأطراف ويصبح من الصعب تحديد حقيقة ما جرى أو معرفة الحقوق المستحقة لكل طرف.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة الوقوف أولًا على تفاصيل ما حدث بين الأب وأشقائه، وكيفية الاتفاق على تقسيم الممتلكات، وما إذا كان الأب قد تنازل بالفعل عن نصيبه بموجب اتفاق نهائي أم أن الأمر لم يتجاوز مرحلة النقاشات، موضحًا أن القضاء هو الجهة التي يمكنها الفصل بين الأطراف وتحديد الحقوق إذا نشأ نزاع وتعذر حله بالاتفاق.