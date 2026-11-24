كشفت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» تفاصيل قرارها بشأن النزاع المتعلق بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي «كاف»، باعتبار منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.

وأوضحت المحكمة أن هيئة التحكيم قبلت استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم بالإجماع، كما استعرضت الأسباب القانونية التي استندت إليها في إصدار قرارها، إلى جانب تفاصيل الإجراءات التي شهدتها القضية.

أسباب قرار محكمة التحكيم الرياضي

أشارت «كاس» إلى أن حكم المباراة اضطر إلى اتخاذ قراره في أجواء شديدة التوتر، لكنها أكدت أن هذه الظروف لا تكفي لوصف قراره بأنه تعسفي، موضحة أنه لا توجد مؤشرات على تأثر تقديره بعوامل خارجية عن مجريات اللعب.

وفيما يتعلق بالجوانب التأديبية للقضية، ذكّرت هيئة التحكيم بأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم والمدرب بابي ثياو وعددًا من اللاعبين سبق أن تعرضوا لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب إجراءات تأديبية منفصلة.

وأكدت المحكمة أن قرار قبول استئناف الاتحاد السنغالي صدر بالإجماع، مشيرة إلى أن البيان الصادر يمثل ملخصًا غير رسمي موجهًا لوسائل الإعلام، بينما يظل النص الكامل للقرار المكتوب هو المرجع المعتمد فيما يتعلق بالتفاصيل والمسائل القانونية.

تفاصيل إجراءات قضية نهائي كأس أمم إفريقيا

وكشفت المحكمة أن هيئة التحكيم التي نظرت القضية ضمت الأستاذ جيرالد سيمون من فرنسا رئيسًا للهيئة، إلى جانب الأستاذ الدكتور أولريش هاس من ألمانيا، والأستاذ لويجي فوماغالي من إيطاليا.

وتم تسجيل استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميًا لدى محكمة التحكيم الرياضي يوم 25 مارس 2026، مطالبًا بإلغاء قرار «كاف» الذي أعلن خسارة منتخب السنغال نهائي البطولة بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0، مع المطالبة بإعلان السنغال بطلًا لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وأضافت «كاس» أن جلسة الاستماع بحضور الأطراف عُقدت يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بمقر المحكمة في مدينة لوزان السويسرية، موضحة أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اتباع إجراءات معجلة، ولذلك سارت القضية وفق الجدول الزمني المعتاد المنصوص عليه في لوائح المحكمة.

وجرت الإجراءات باللغة الفرنسية، كما تم إبلاغ الأطراف بالحكم الكامل متضمنًا أسبابه القانونية، مع الإشارة إلى أن النص الكامل سيظل سريًا ما لم تطلب الأطراف نشره، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

كاس توضح موقفها من مبدأ «مجال اللعب»

وتطرقت الوثيقة إلى مبدأ «مجال اللعب»، مشيرة إلى أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أعادت مؤخرًا توضيح حدوده، وفقًا لحكمها الصادر بتاريخ 23 يناير 2026.

وأوضحت المحكمة أن هذا المبدأ يمثل نهجًا قانونيًا تتبعه محكمة التحكيم الرياضي منذ فترة طويلة، ويقضي بالامتناع عن مراجعة القرارات التي يتخذها الحكام أو المسؤولون المكلفون بتطبيق قوانين اللعبة داخل الملعب.

لكن هذا المبدأ لا يمنع مراجعة تلك القرارات في حال وجود أدلة تثبت تطبيق القواعد بصورة تعسفية أو بسوء نية.