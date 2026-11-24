حقق منتخب صربيا تحت 17 عامًا الفوز على نظيره منتخب اليابان بنتيجة 1-0 في مباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للناشئين قطر 2026.

ونجح منتخب صربيا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب دراغان أنوكيتش من ركلة جزاء، بعد مراجعة وتأكيد تقنية الفيديو.

وصعد منتخب صربيا لصدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط فيما جاء منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم كولومبيا وهندرواس في المركز الثالث والرابع برصيد 0 نقطة



منتخب اليابان

حراسة المرمى: أوشيتا

خط الدفاع: هاشيموتو - تاكيوتشي - كوراهاشي

خط الوسط: إيواتسوتشي - ساتومي - فوجيموتو - إيغاراشي

خط الهجوم: تاكاكي - كيمورا - أوكاموتو

تشكيل منتخب صربيا

حراسة المرمى: رادانوفيتش

خط الدفاع: ديوريتش - ماريتش - باوكال

خط الوسط: أنوكيتش - كوييتش - سيبينوفيتش - ستريكا - ساماردزيتش

خط الهجوم: فاياجيتش - جاركوفيتش