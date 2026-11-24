تشهد منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر حضورًا لافتًا من كشافي المواهب التابعين لكبرى الأندية العالمية، حيث يشارك أكثر من 100 كشاف لمتابعة اللاعبين الواعدين واكتشاف العناصر التي يمكن أن تمثل مستقبل كرة القدم العالمية.

وتضم قائمة الأندية التي أوفدت كشافيها إلى البطولة عددًا من أبرز الأندية الأوروبية، من بينها باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وأياكس أمستردام، وأرسنال، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، إلى جانب أندية أخرى تسعى لرصد المواهب الصاعدة.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات قطر واليونان وبنما، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب القطري في الجولة الثانية، بعدما خسروا مواجهة الافتتاح أمام اليونان بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، خلف المنتخب اليوناني المتصدر برصيد 6 نقاط.

وتستضيف ملاعب مجمع المسابقات في «أسباير زون» مباريات البطولة على ثمانية ملاعب، مع إقامة ما يصل إلى ثماني مباريات يوميًا خلال مرحلة المجموعات، بينما يستضيف استاد أحمد بن علي المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل.

ويساعد نظام إقامة مباريات البطولة في موقع جغرافي واحد كشافي المواهب على متابعة أكبر عدد ممكن من المواجهات يوميًا، ومنحهم فرصة مشاهدة اللاعبين عن قرب وتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية.

وفي إطار تسهيل مهمة الكشافين، توفر اللجنة المحلية المنظمة برنامجًا متكاملًا يشمل ترتيبات السفر والإقامة وتذاكر المباريات، وذلك للعام الثاني على التوالي، ضمن جهودها لدعم كرة القدم في الفئات السنية واكتشاف المواهب الواعدة.

وشهدت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا عبر تاريخها ظهور العديد من نجوم كرة القدم العالمية، أبرزهم رونالدينيو، وتشافي هيرنانديز، وإيكر كاسياس، ونيمار جونيور، وبيدري، الذين نجحوا لاحقًا في الوصول إلى مستويات كبيرة في عالم كرة القدم.

كما سبق للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم أن لفت الأنظار خلال نسخة العام الماضي من البطولة، بفضل مستوياته المميزة، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى نادي برشلونة الإسباني.

ومن جانبه، يشارك ألكسندر ثريبلتون، كبير الكشافين الفنيين للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد، للمرة الأولى في البطولة المقامة بقطر، مؤكدًا أهمية التجربة وما توفره من فرص لمتابعة المواهب الشابة واكتشاف اللاعبين أصحاب الإمكانات الواعدة.