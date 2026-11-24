اختتم، اليوم الثلاثاء، الفوج الثاني من معسكر الحكام الواعدين، الذي أقامته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمحاضرين الدوليين.

وشمل المعسكر محاضرات نظرية وعملية لتأهيل الحكام الواعدين، والاستفادة منهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف إعداد جيل جديد لمستقبل التحكيم المصري.

ويأتي المعسكر ضمن استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم، ورفع المستوى الفني للحكام، وإعداد كوادر جديدة لإدارة المباريات خلال السنوات المقبلة.