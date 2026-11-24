نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة نظافة مكبرة بشارع الهلال الأحمر بالطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بشأن تكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بالشارع.
وأسفرت الحملة عن اعمال النظافة والغسيل والتجريد ورفع المخلفات لتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري وتحقيق الرؤية البصرية اللائقة بالشوارع.
وشهدت الحملة حضور وليد كشيك نائب رئيس الهيئة ومتابعة ميدانية لأعمال فرق النظافة والغسيل المشاركة لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري بنطاق أحياء الجيزة.