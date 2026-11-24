قامت جمعية الأورمان بالمنيا بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم 4051 كشكاً لأهالي القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة، برعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ،لتوفير مصدر رزق دائم ومستدام لهم ، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية تتعاون وتتكاتف مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدعم المقدم لم يقتصر على تسليم جسم الكشك فقط، بل شمل تجهيزه بالكامل بالأجهزة؛ حيث تم تسليم ثلاجة وتوصيل كافة المرافق والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم بضائع أولية لضمان بدء المشروع فوراً وتوفير دخل دائم للأسر المستفيدة.

وأضاف أن اختيار الحالات المستحقة يتم وفق أبحاث ميدانية دقيقة وبالتنسيق التام مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأرامل، وأصحاب العجز، والأسر الأولى بالرعاية، لتحويلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على النفس.

يذكر أن لجمعية الأورمان تدخلات تنموية وإنسانية متعددة في محافظة المنيا لا تقتصر على تقديم المشروعات الصغيرة، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل وإعمار المنازل المتهالكة، وتوزيع المساعدات الموسمية والغذائية، وتقديم الخدمات الطبية وإجراء عمليات القلب والعيون لغيرالقادرين.

