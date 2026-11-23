بمشاركة 7 دول عربية استضافت محافظة المنيا فعاليات افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والمقامة على مسرح ديوان عام المحافظة خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه وزارات الثقافة والتربية والتعليم والسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة هنا للتنمية والإعلام وصناعة المهرجانات، وبالتعاون مع قطاع القنوات الإقليمية وقناة الصعيد الفضائية (القناة السابعة)، وبمشاركة وفود فنية من السعودية والسودان والعراق والأردن وسلطنة عُمان وليبيا.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان، وتقديم المسرحية الفنية «خيال الحقل» من إنتاج وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب فقرات فنية متنوعة شملت عروض الفنون التلقائية والعزف على الربابة، ومشاركة الفنان هيثم مصطفى والطفلة فريدة محسن بأغنية «أنت تقدر»، والطفل يوسف وشقيقته ملك، والفنان الشاب محمد سيد، فضلًا عن عروض فرقة «نغم» للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، ومواهب «نجوم لبكرة»، في احتفالية جمعت بين فنون الطفل والتراث الشعبي والموسيقى العربية.

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمام الدولة بدعم فنون الطفل ورعاية المواهب الصغيرة، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعبير عن قدراتها الإبداعية، باعتبار الفنون أحد روافد بناء الوعي وتنمية الشخصية، مشيرًا إلى أهمية الفعاليات الثقافية والفنية في تعزيز التواصل بين الشعوب وترسيخ قيم الإبداع والتسامح.

وشهد الافتتاح الدكتورة هنا مكرم، رئيس المهرجان،وعصام فولي رئيس قناة الصعيد، ورحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات الثقافية والفنية والوفود المشاركة.