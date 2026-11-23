لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، أثناء مروره بمزلقان قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات أحد القطارات على قضبان السكة الحديد بمزلقان قرية ماقوسة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشخص خلال مروره بالمزلقان، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.