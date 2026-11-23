أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض «كتر»، على يد شقيقه، بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، بعدما تدخل لمنعه من الاعتداء على والدتهما، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى سمالوط التخصصي، يفيد باستقبال شاب مصاب، مقيم بإحدى قرى المركز، إثر تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الواقعة نشبت بين شقيقين، هما محمد. ع. م 22 عامًا، وشهاب. ع. م 25 عامًا، بعدما نشبت مشادة بين الأخير ووالدتهما، تطورت إلى اعتداء عليها بالسب والشتم.

وعندما تدخل الشقيق الأصغر لمعاتبة شقيقه ومنعه من مواصلة الإساءة إلى والدتهما، نشبت مشاجرة بينهما، تبادل خلالها الطرفان السب والضرب بالأيدي، قبل أن يستل المتهم سلاحًا أبيض «كتر» ويعتدي به على شقيقه، مسببًا إصابته.

وبسؤال المصاب، أيد ما توصلت إليه التحريات بشأن ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات الصحة النفسية بمدينة المنيا الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأفاد بتخلصه من الأداة المستخدمة في الاعتداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

