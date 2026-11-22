أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية العور بمركز سمالوط، يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لتقديم خدمات صحية مجانية للأهالي، ضمن جهود المحافظة لتيسير الحصول على الرعاية الطبية، خاصة بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن القوافل الطبية تمثل وسيلة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم الصحية، بما يضمن تقديم الخدمة للفئات المستحقة دون تحمل أعباء الانتقال، لافتًا إلى استمرار تنفيذ هذه القوافل تباعًا بمختلف مراكز المحافظة، بالتوازي مع جهود تطوير المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها.

وتتيح القافلة للمواطنين الاستفادة من خدمات الكشف في عدد من التخصصات الطبية، وإجراء الفحوصات والتحاليل، والحصول على العلاج بالمجان، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستلزم استكمال الفحوصات أو تدخلات طبية إلى المستشفيات المختصة. كما جدد المحافظ دعوته لأهالي المنيا إلى الإسراع بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، للاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية المتكاملة.

