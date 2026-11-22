أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل لدى شركة “تريست روسية الروسية، للعمل في محطة الضبعة للطاقة النووية، أحد أكبر المشروعات القومية في مصر.

وأكدت الوزارة أنه لا يشترط وجود خبرة سابقة، والتقديم والتعيين مجاني تماماً، داعياً من يرغب في العمل بهذا المشروع القومي إلى التقديم.

وتشمل التخصصات والمهن المطلوبة للتقديم كلاً من اللحامين، وفورمجية الخرسانة، وحدادين المسلح، وفنيين التركيبات، ونقاشين وميضين المحارة، بالإضافة إلى العمال المساعدين.

وفيما يتعلق بالرواتب المجزية، أوضح الإعلان أن صافي الراتب يبدأ من 14,250 جنيهاً ويصل إلى 40,000 جنيه كحد أقصى حسب طبيعة العمل والمهنة.

وتتضمن مميزات العمل التي توفرها الشركة للعاملين بها نظام عمل بواقع 26 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، إلى جانب توفير سكن مكيف للموظفين، ومواصلات من وإلى موقع العمل، ووجبات يومية، فضلاً عن تأمين شامل للعاملين.

ويكون التقديم متاحاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 24/11/2026 وحتى الأربعاء 25/11/2026، بمقر مديرية العمل بالمنيا، الواقع في 69 شارع سعد زغلول بجوار مدرسة ناصف الإعدادية، حيث يمكن الحضور بأي أوراق تعيين متاحة، بالإضافة إلى نموذج 111، وتأمين صحي، وصورة شخصية. وللتواصل والاستفسار، يمكن الاتصال عبر الأرقام التالية: 01029951811 أو 01040988442.