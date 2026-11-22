تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بشارع جمال الدين الأفغاني، مدخل أرض الجمعية، والذي بدأ تشغيله اعتبارًا من اليوم الأحد، على أن يُقام أسبوعيًا، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تجهيز إقامة سوق اليوم الواحد بشارع فيصل، بأرض المطاحن، بنطاق حي بولاق الدكرور، على أن يُقام يوم الاثنين من كل أسبوع، بما يسهم في تعزيز انتشار الأسواق المخفضة بمختلف مناطق المحافظة، وتيسير حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية لضمان انتظام تشغيل الأسواق، وتوفير السلع بكميات كافية، مع متابعة جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.