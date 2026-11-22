عقد الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، اجتماعًا بمقرِّ المجمع، مع مديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة، بحضور الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني؛ وذلك لمتابعة جهود العمل الدعوي بالمناطق، وتعزيز التواصل مع القيادات الميدانيَّة، وتوحيد الرؤية بشأن تطوير الأداء الدعوي، وترسيخ رسالة الأزهر الشريف وهُويَّته الوسطيَّة.

وفي كلمته، أكَّد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ أنَّ مديري مناطق الوعظ والوعَّاظ يحملون مسئوليَّةً كبيرةً في الحفاظ على الدِّين وصيانة وسطيَّة الأزهر الشريف، بوصفهم واجهة المؤسَّسة الدعويَّة في المجتمع، والمسئولين عن إيصال رسالتها إلى مختلِف فئاته، مشيرًا إلى أنَّ هذه المسئوليَّة تمتدُّ إلى حماية العقيدة والفِكر والثقافة، وترسيخ المنهج الأزهري القائم على الاعتدال والفهم الصحيح للدِّين.

الحفاظ على العقيدة والفِكر والثقافة الأزهريَّة

وأوضح وكيل الأزهر أنَّ الحفاظ على العقيدة والفِكر والثقافة الأزهريَّة يتطلَّب وعيًا بطبيعة المرحلة وتحدِّياتها، والتزامًا بالمنهج الذي تمثِّله المؤسَّسة، وأن يكون كل واعظ على قدْر الأمانة التي يحملها، سواء في خطابه الدعوي أو سلوكه الشخصي أو تعامله مع المجتمع؛ بما يعكس الصورة الحقيقيَّة للأزهر الشريف ورسالته ومكانته.

وشدَّد فضيلته على أهمية الانخراط الإيجابي للوعَّاظ في المجتمع، والتواصل المباشر مع الناس، وتعرُّف قضاياهم واحتياجاتهم، وتقديم الخطاب الدِّيني الواعي الذي يلامس واقعهم ويستجيب لتحدِّياتهم، مؤكِّدًا أنَّ الالتزام برسالة الأزهر ومنهجه مسئوليَّة أصيلة تتطلَّب من الجميع أداء الأمانة على الوجه الذي يليق بمكانة هذه المؤسَّسة العريقة.

من جانبه، أشاد فضيلة أ.د. محمد الجندي بالإيجابيَّات التي تحقَّقت في العمل بمناطق الوعظ، مثمِّنًا ما يبذله الوعَّاظ من جهود في أداء رسالتهم الدعويَّة، ومؤكِّدًا أهميَّة البناء على هذه الجهود وتطويرها؛ بما يضمن استمرار الحضور الفاعل للأزهر الشريف في المجتمع، ووصول رسالته إلى مختلِف الفئات.

وشدَّد الدكتور الجندي على أهميَّة التزام الجميع بمبادئ الأزهر الشريف وهُويَّته وهيبته، وأن يكون الواعظ قدوةً في وقاره وعقيدته وفِكره وسلوكه، فهذه العناصر مجتمعة هي التي تصنع الشخصيَّة الأزهريَّة وتعكس قيمة المؤسَّسة ومكانتها، مبيِّنًا أنَّ الانتماء إلى الأزهر يقتضي الالتزام بمنهجه قولًا وعملًا، والحرص على تمثيل رسالته بالصورة التي تليق بتاريخه ومكانته.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الحفاظ على هيبة الأزهر ومكانته مسئوليَّة مشتركة، وأنَّ المجمع يُوْلِي عنايةً كبيرةً بترسيخ الانضباط المؤسَّسي وصيانة الهُويَّة الأزهريَّة، وتطوير الأداء الدعوي بما يتَّفق مع ثوابت المؤسَّسة ومنهجها، مشيرًا إلى أنَّ قوة العمل الدعوي تنبع من تكامل الجهود، ووَحدة الرؤية، والالتزام بروح المسئوليَّة والانتماء.

في السياق نفسه، أوضح الدكتور محمود الهوَّاري أنَّ الشخصيَّة الأزهرية لها طبيعتها ومواصفاتها التي تشكَّلت عبر تاريخ المؤسَّسة الممتد لأكثر من ألف عام، وأنَّ كل فرد في هذه المؤسَّسة أمينٌ على هُويَّتها وحارسٌ على منهجها، لافتًا إلى أنَّ الأزهر الشريف مؤسَّسة عريقة تحمل مسئوليَّة حراسة علوم الإسلام وصيانة تراثه العِلمي والفكري، وأنَّ الاعتزاز بالانتماء إليها يقتضي التمسُّك بمدرستها العِلميَّة والدعويَّة ومواصفاتها الأصيلة.

وأكَّد الدكتور الهوَّاري أنَّ الأزهر يحرص على إعداد كوادره الدعويَّة وتأهيلها بصورة مستمرَّة؛ بما يحافظ على تميُّز الشخصيَّة الأزهرية ويواكب متطلَّبات العمل الدعوي، مشيرًا إلى تنظيم دورات تدريبيَّة مكثفة للوعَّاظ؛ لتنمية قدراتهم العِلميَّة والمهاريَّة، ورَفْع كفاءتهم في التواصل مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم بما يليق بمكانة الأزهر الشريف وتاريخه.