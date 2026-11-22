أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين، والذي استهدف منشأة صناعية مدنية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية البحرينية مساء السبت 21 نوفمبر 2026.

وأكد البرلمان العربي، أن تعمد استهداف المنشآت المدنية والأعيان الاقتصادية والبنية التحتية يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعكس نهجًا تصعيديًا لا يهدد أمن البحرين وحدها، بل يضع أمن المنطقة واستقرارها بأكمله أمام مخاطر جسيمة.

وشدد البرلمان العربي على أن سيادة الدول وأمن شعوبها ليسا مجالًا لتصدير الصراعات أو فرض معادلات إقليمية بالقوة.

الاعتداءات الإيرانية على البحرين

وحذر من أن استمرار هذا النهج الإيراني العدواني، من شأنه دفع المنطقة إلى دائرة أوسع من المواجهة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ويعرض مصالح شعوب المنطقة للخطر.

كما شدد البرلمان العربي على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات السافرة، واحترام سيادة مملكة البحرين وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.

وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدًا أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها هو اعتداء على منظومة الأمن العربي.