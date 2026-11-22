تتجه الأنظار إلى التشكيل المتوقع لفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027.

وتحظى المباراة باهتمام كبير، خاصة أنها تمثل الظهور الأول لماوريسيو بوكيتينو في القيادة الفنية لمانشستر يونايتد، الذي يسعى لاستعادة توازنه، بينما يطمح ليفربول إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور ومواصلة انتصاراته.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

من المنتظر أن يعتمد الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، على طريقة 4-2-3-1، مع الاعتماد على السويدي ألكسندر إيزاك في قيادة خط الهجوم، بمساندة الثلاثي كودي جاكبو وفلوريان فيرتز وبرادلي باركولا.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، فيرجيل فان دايك، جيريمي جاكيه، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، برادلي باركولا، ألكسندر إيزاك.

ويستعيد ليفربول عددًا من عناصره قبل المواجهة، بعدما عاد فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي إلى حسابات الفريق، كما عاد ريان جرافينبيرش وجيريمي فريمبونج إلى التدريبات، مع ترقب موقفهما النهائي من المشاركة.

في المقابل، يستمر غياب هوجو إيكيتيكي بسبب إصابة في وتر أخيل، بينما لا يُتوقع أن يكون كونور برادلي وجيوفاني ليوني جاهزين للمشاركة في اللقاء رغم عودتهما إلى التدريبات.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

على الجانب الآخر، ينتظر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بطريقة 4-2-3-1، في أول اختبار لماوريسيو بوكيتينو، الذي يأمل في تحقيق بداية قوية وإيقاف تراجع نتائج الفريق.

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سين لامينز.

خط الدفاع: ليني يورو، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

خط الوسط: يوري تيليمانس، كوبي ماينو.

خط الهجوم: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، ماتيوس كونيا، برايان مبيومو.

ويفتقد مانشستر يونايتد جهود عدد من لاعبيه، أبرزهم بنيامين سيسكو وكارلوس باليبا ومانويل أوجارتي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية هاري ماجواير، وهو ما قد يدفع بوكيتينو إلى إجراء تعديلات على خط الدفاع قبل المواجهة.