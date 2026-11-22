كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قائمة لاعبي الأهلي المتواجدين في معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى الغيابات التي يعاني منها الفريق، سواء بسبب الإصابات أو الاستبعاد لأسباب فنية.

وأوضح “شوبير”، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن القائمة المتداولة تضم 23 لاعبًا، على رأسهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، إلى جانب محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري، وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وأشرف بن شرقي، بالإضافة إلى المهاجمين سفيان بن جديد ومنصف بقرار.

وأشار إلى غياب محمد مجدي أفشة بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية، فيما يحتاج أحمد نبيل كوكا إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للتعافي، كما يغيب محمد عبد الله بسبب الإصابة، بينما يعاني كريم الدبيس من الإجهاد.

وأضاف أن الاستبعاد الفني شمل كلًا من عمر سيد معوض ومحمود صلاح ومحمد رأفت وأخطاي عبد الله.

شوبير: الأهلي لم يعوض رحيل وسام أبو علي

وفي سياق آخر، تحدث شوبير عن تأثير رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف الأهلي، مؤكدًا أن الفريق خسر لاعبًا يمتلك قدرات تهديفية مميزة، ولم يتمكن حتى الآن من التعاقد مع مهاجم بنفس مستواه.

واستشهد شوبير بآخر انتصار حققه الأهلي على بيراميدز، والذي جاء بهدف دون رد سجله وسام أبو علي على استاد الدفاع الجوي، لافتًا إلى أن بيراميدز نجح في الفوز بمواجهتي الفريقين خلال الموسم الماضي.

كما أشاد بالمستويات التي قدمها المهاجم الفلسطيني بقميص الأهلي، مستذكرًا تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك بورتو خلال منافسات كأس العالم للأندية، معتبرًا أن رحيله يمثل خسارة فنية للفريق، رغم حصول النادي على 7.5 مليون دولار نظير انتقاله.

وكشف شوبير عن كواليس حديث جمعه بوسام أبو علي في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن اللاعب أبلغه بعدم رغبته في الاستمرار مع الأهلي، بسبب العرض المالي الكبير الذي تلقاه، وأنه حسم قراره بالرحيل.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقات الجديدة، ومن بينها سفيان بن جديد، قد تمتلك قدرات جيدة، لكن الأهلي لم ينجح حتى الآن في إيجاد مهاجم يعوض الإمكانات التهديفية التي كان يمتلكها وسام أبو علي.