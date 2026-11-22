فرضت مباراة بيراميدز نفسها على أجندة النادي الأهلي ليس فقط باعتبارها واحدة من أهم محطات المنافسة على صدارة الدوري الممتاز ولكن أيضًا بعدما تسببت في تجميد عدد من الملفات الإدارية والفنية المهمة داخل القلعة الحمراء انتظارًا لما ستسفر عنه القمة المرتقبة قبل العودة لفتح ملفات التجديدات ومستقبل اللاعبين وخريطة الصفقات الجديدة.

وقررت إدارة الكرة بالأهلي تأجيل حسم أربعة ملفات رئيسية إلى ما بعد مواجهة بيراميدز في ظل رغبة واضحة في فرض حالة من التركيز الكامل داخل الفريق وعدم السماح لأي مناقشات تتعلق بالعقود أو الرحيل أو التعاقدات الجديدة بالتأثير على استعدادات اللاعبين للمباراة.

وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الأهمية خاصة أن الأهلي يستعد لخوض مرحلة جديدة من الموسم تتطلب إعادة تقييم بعض العناصر وتحديد احتياجات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بما يضمن استمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وبحسب مصدر داخل النادي فإن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف على قطاع الكرة قرر تأجيل مناقشة الملفات الأربعة لحين انتهاء مواجهة بيراميدز على أن تعود التحركات الإدارية والفنية بقوة خلال الفترة التالية للمباراة.

محمد هاني يقترب من التجديد

يأتي ملف تجديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي في مقدمة الملفات التي قررت الإدارة تأجيل حسمها رغم وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة واقتراب اللاعب من توقيع عقد جديد مع النادي.

وتتعامل إدارة الأهلي مع ملف هاني باعتباره أحد الملفات المهمة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في مركز الظهير الأيمن ويملك خبرات كبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى.

ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات فإن الإدارة فضلت عدم الانشغال باستكمال الإجراءات في الوقت الحالي حتى لا يتحول ملف التجديد إلى محور حديث داخل الفريق قبل مواجهة بيراميدز.

غربلة منتظرة في قائمة الأهلي

الملف الثاني يرتبط بمستقبل عدد من اللاعبين داخل الفريق وفي مقدمتهم محمد مجدي أفشة ومحمد رأفت وأحمد خالد كباكا حيث ترغب إدارة الكرة في تقييم موقف كل لاعب بصورة منفصلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى الإدارة إلى التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتحديد مدى احتياج الفريق إلى هذه العناصر في ظل اختلاف الظروف الفنية لكل لاعب وطبيعة المنافسة داخل المراكز المختلفة.

ويأتي محمد مجدي أفشة ضمن الأسماء التي تحتاج إلى تقييم شامل فيما يتعلق بدوره خلال الفترة المقبلة خاصة مع تعدد الخيارات في وسط الملعب ورغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل توليفة قادرة على تنفيذ أفكاره الفنية.

أما محمد رأفت وأحمد خالد كباكا فيدخلان ضمن حسابات إدارة الكرة الخاصة بمستقبل العناصر الشابة ومدى إمكانية حصولهما على فرص أكبر للمشاركة سواء من خلال الاستمرار داخل الفريق أو البحث عن تجربة أخرى تتيح لهما اكتساب المزيد من الخبرات.

جلسة عبد الحفيظ وعموتة ترسم خريطة صفقات يناير

الملف الثالث والأكثر ارتباطًا بمستقبل الفريق يتمثل في الصفقات الجديدة حيث ينتظر أن يعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي عقب مواجهة بيراميدز لمناقشة احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة رؤية المدير الفني بشأن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم والأسماء التي يمكن أن تمثل إضافة حقيقية للتشكيلة إلى جانب مناقشة اللاعبين المعروضين على النادي خلال الفترة الماضية.

وتفضل إدارة الأهلي عدم الدخول في مفاوضات رسمية أو اتخاذ خطوات نهائية بشأن الصفقات الجديدة قبل تحديد الأولويات الفنية بصورة واضحة حتى لا يتم التعاقد مع لاعبين في مراكز لا تمثل احتياجًا حقيقيًا للفريق.

من يرحل عن الأهلي في يناير؟

أما الملف الرابع فيتعلق بمستقبل اللاعبين المرشحين لمغادرة الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي في إطار خطة إعادة ترتيب القائمة ومنح بعض العناصر فرصة المشاركة بصورة أكبر.

ويتصدر أحمد خالد كباكا وعمر سيد معوض قائمة الأسماء التي ينتظر حسم موقفها إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الذين يخضعون للتقييم داخل قطاع الكرة.

وتدرس الإدارة إمكانية خروج بعض العناصر الشابة على سبيل الإعارة بهدف اكتساب الخبرات والاحتكاك بمباريات الدوري الممتاز بدلًا من استمرار وجودهم داخل القائمة دون الحصول على فرص مشاركة منتظمة.

لكن القرار النهائي لن يكون إداريًا فقط حيث ينتظر أن تتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم مؤقتًا والعناصر التي يحتاج الأهلي إلى الاحتفاظ بها بسبب ضغط المباريات وتعدد المنافسات.