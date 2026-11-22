كشفت الإعلامية دينا سليم إن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر بشكل كبير على الدفع بالثنائي ياسر إبراهيم وأشرف داري في مركز قلب الدفاع خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الإثنين المقبل.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن جاء قرار عموتة في ظل رغبة المدير الفني في الحفاظ على الاستقرار الدفاعي للفريق، والاعتماد على الثنائي خلال المواجهة المرتقبة، خاصة مع أهمية المباراة في مشوار الأهلي ببطولة الدوري.

موقف تجديد عقد ياسر إبراهيم ومحمد هاني

وفي وقت سابق، اقتربت مدة صلاحية العرض المقدم من النادي الأهلي إلى الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، لتجديد تعاقدهما مع الفريق الأول لكرة القدم، من الانتهاء، وسط ترقب لموقف اللاعبين النهائي من العرض المقدم لهما خلال الفترة الماضية.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مدة صلاحية العرض المقدم من الأهلي إلى ياسر إبراهيم ومحمد هاني قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلقي النادي ردًا من الثنائي، قد يصدر بيانًا رسميًا يعلن خلاله إغلاق ملف المفاوضات، مع تمنياته لهما بالتوفيق بعد استكمال عقديهما مع الفريق.

يأتي ذلك في ظل رغبة الأهلي في حسم الملفات المتعلقة باستقرار قائمة الفريق، وتحديد موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق.