يرى وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، أن حسين الشحات يستحق المشاركة أساسيًا في مواجهة بيراميدز المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق وتغيير شكل أداء الفريق.

وقال وليد سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسين الشحات يُعد أفضل بديل في صفوف الأهلي، موضحًا أنه عندما يشارك خلال المباريات ينجح في تغيير شكل الفريق وإحداث فارق في الأداء.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه يرى ضرورة الاعتماد على حسين الشحات في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز، بدلًا من الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، للاستفادة من إمكاناته الهجومية وقدرته على صناعة الخطورة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناتي ON Sport HD 1 وON Sport Max.