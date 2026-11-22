أكدت النائبة بثينة أبوزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات النقابية العمالية، مشيرة إلى أن تجديد القيادات النقابية وإجراء الانتخابات في توقيتاتها المحددة يمثلان ضمانة أساسية لاستقلال العمل النقابي وتعزيز دور المنظمات النقابية في التعبير عن مصالح العمال.

وأشارت" أبوزيد" إلى استعداد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة أسباب عدم دعوة المنظمات النقابية العمالية لإجراء الانتخابات الجديدة، رغم صدور القانون رقم 74 لسنة 2026، الذي حدد المواعيد والإجراءات المنظمة لهذا الاستحقاق، مؤكدة أن احترام القانون ليس خيارًا، وإنما التزام واجب على الجميع.

إجراء الانتخابات النقابية في موعدها

وشددت عضو النواب على أن إجراء الانتخابات النقابية في مواعيدها يسهم في تجديد الدماء داخل التنظيمات النقابية، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر العمالية الجديدة للمشاركة في العمل النقابي، بما يدعم استقراره ويعزز التمثيل الحقيقي للعمال.