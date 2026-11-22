تشهد الساعات الأخيرة داخل معسكر النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، حالة من التركيز والترقب، في ظل استمرار المفاضلة بين عدد من اللاعبين لحسم ملامح التشكيل الأساسي.

ويعمل الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على الاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية، بما يتناسب مع قوة المنافس وأهمية المباراة في مشوار الفريق بالمسابقة، خاصة في ظل امتلاك بيراميدز مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على فرض أسلوبهم داخل الملعب.

وتتركز أبرز مفاضلات الجهاز الفني في منطقة وسط الملعب، التي تمثل إحدى نقاط القوة لدى بيراميدز، في ظل قدرته على الاستحواذ وبناء الهجمات، وهو ما يدفع عموتة لدراسة الخيارات المتاحة بعناية، بحثًا عن التوازن بين التأمين الدفاعي والقدرة على بناء اللعب وصناعة الفرص الهجومية.

كما يدرس المدير الفني البدائل المتاحة في الخط الأمامي، لاختيار العناصر القادرة على استغلال المساحات والفرص أمام مرمى المنافس، إلى جانب تنفيذ الضغط الهجومي والقيام بالتحولات السريعة، بما يمنح الأهلي أكبر قدر من الفاعلية خلال المواجهة.

عموتة يجهز أوراقه البديلة لموقعة بيراميدز

ولا تقتصر حسابات عموتة على التشكيل الأساسي فحسب، بل تمتد إلى تجهيز البدلاء الذين قد يكون لهم دور مؤثر خلال أحداث اللقاء، وفقًا لسيناريو المباراة واحتياجات الفريق الفنية، خاصة أن المواجهات الكبرى قد تتطلب تدخلات تكتيكية سريعة لتغيير طريقة اللعب أو زيادة الفاعلية الهجومية.

ويحرص المدير الفني للأهلي على تجنب المجازفة بأي لاعب لا يمتلك الجاهزية الكاملة، مع منح الأولوية للعناصر الأكثر استعدادًا لتنفيذ التعليمات الفنية، في ظل إدراكه لصعوبة المواجهة وأهمية الحفاظ على التركيز والانضباط طوال دقائق المباراة، لتفادي منح بيراميدز أي فرصة لفرض سيطرته على مجريات اللعب.