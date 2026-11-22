أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق الإصدار الأول لمسابقتي معلم منتج فعال، أفضل مدرسة منتجة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الأهداف العامة للمسابقتين:

- نشر ثقافة المدرسة المنتجة.

- الاحتفاء بالمعلمين الذين يملكون رؤية إبداعية وقدرة على تنفيذ مشاريع مستدامة.

- توطيد مفهوم ريادة الاعمال والاستثمار البناء داخل المدرسة

-تشجيع المعلمين والمدارس على تعزيز أهداف المدرسة المنتجة وضمان تحقيقها بالواقع الميداني

- توفير مجتمع مدرسي فعال يحفز المعلمين والطلاب لتنفيذ مشروعات ابتكارية وريادة الأعمال.

- نشر وتبادل الخبرات الرائدة في تعزيز اعمال الوحدة المنتجة.

- تسليط الضوء على المدارس الرائدة والجهود المخلصة للمعلمين.







الفئات المستهدفة للمشاركة في المسابقتين



* مسابقة معلم منتج فعال: جميع المعلمين بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني



* مسابقة أفضل مدرسة منتجة: جميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



شروط الإشتراك في مسابقة معلم منتج فعال

- أن يتقدم المعلم بمشروع واحد فقط.

- أن تكون فكرة المشروع جديدة ويتم تنفيذ فعليا.

- أن يكون المشروع المقدم من المعلم قد تم تنافيذه وفق دراسة جدوى معتمدة وبناء على نماذج إدارة المدرسة المنتجة.

- أن يكون المشروع منفذ بالفعل في المدرسة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ م

- عدم الإشتراك بالمشروع نفسه في مسابقات أخرى.

- أن يرفق كشف معتمد من المدرسة بمبيعات المشروع وصافي الأرباح وعدد الطلاب المشاركين.

- أن يتم تحديد المجال الذي يندرج تحته المشروع المقدم في المسابقة وفقا للمجالات التالية:المجال الفني المجال الزراعي والمدارس الخضراء، المجال الصناعي، مجال تكنولوجي (رقمنة -برمجة - ذكاء اصطناعي)

- أن يكون المعلم على رأس العمل بالتربية والتعليم وغير محال للمحاكمة أو التحقيق

- أن ترفق صحيفة أحوال للمعلم حديثة ومعتمدة.

شروط الإشتراك في مسابقة أفضل مدرسة منتجة

- أن تكون المدرسة قد قامت بتنفد جميع أنواع مشروعات الوحدة المنتجة.

- أن تكون المدرسة قد قامت بتنفيذ عدد من الفاعليات والندوات وغيرها من أنشطة الوحدة المنتجةً وتفعل الخطة التنفيذية للمدرسة المنتجة بكافة محاورها وفى التوقيتات الزمنية المحددة لها.

- أن تكون المدرسة قد قامت باشراك الطلاب بأنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة بعدد لا يقل عن٧٠٪ من طلابها.

- أن يتم إرفاق كشف معتمد من المدرسة بالمشروعات ومبيعاتها وصافي الأرباح التى تحققت.

- أن تعمل المدرسة على توطيد ثقافة المدرسة المنتجة وريادة الاعمال.

- أن تحقق المدرسة عائد وأرباح من مشروعات الوحدة المنتجة مناسبة لعدد الطلاب.

- أن تعظم المدرسة مواردها من خلال مشروعات الوحدة المنتجة بها.

- تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفاعليات التي تستهدف تنمية المهارات الحياتية لطلابها.



آليات التقييم



يتم تقييم المشاريع المشاركة في المسابقة من خلال لجنة تقييم متخصصة تشكل لهذا الغرض ، ووفقا لإستمارة معايير محددة لجميع المديريات يتم لإرسالها لاحقا من قبل إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة ، قبل الموعد المقرر لتقييم الأعمال على مستوى المديرية.



أعداد الأعمال المشاركة من كل مديرية

يتم تصعيد الأعمال الفائزة بالمراكز الأولى من كل مسابقة على مستوى المديرية وفقا لعدد الإدارات التابعة لكل مديرية كما يلي:



المديريات التي عدد إداراتها من ٣ إلى ٥ : يتم تصعيد عدد ٣ أعمال مراكز أولى.



المديريات التي عدد إداراتها من٦ إلى ١٠ : يتم تصعيد عدد ٥ أعمال مراكز اولى.



المديريات التي عدد إداراتها من ١١ إلى ١٥ : يتم تصعيد عدد ٧ أعمال مراكز أولى.



المديريات التي عدد إداراتها من١٦ إلى ٢٠ : يتم تصعيد عدد (٩) أعمال مراكز أولى.



المديريات التي عدد إداراتها (من أكثر من ٢٠) : يتم تصعيد عدد (١٥) أعمال مراكز أولى.



نواحي التقدير والتكريم

يتم تكريم الفائزين من المعلمين والمدارس بالمشاركة في احتفالية يتم تنفيذها داخل الوزارة ، ويتم منح الفائزين جوائز قيمة (ميداليات ودروع و ...) وشهادات تقدير.



منهجية كتابة المشروع بالنسبة لمسابقة معلم منتج فعال



- إرفاق شواهد وادلة المشروع.

- يتم إعداد ملف كامل عن المشروع موضح به ما يلي:

١. تحديد المشروع بوضوح

٢. تحديد التحديات التي واجهتك اثناء الت فيذ

٣. تحديد أهم الفرص ونقاط القوة التي ساعدت في تنفيذ المشروع

٤. الانيات المتبعة للتنفيذ ومدة التنفيذ.

٥. آلية التسويق للمشروع.

٦. الشواهد والأدلة التي تثبت فاعلية مشروعك.

٧. إرفاق فيديو لا يزيد عن %!٥) دقائق يوصف مراحل تنفيذ المشروع والتسويق له.



منهجية كتابة المشروع بالنسبة لمسابقة أفضل مدرسة منتجة

يتم إعداد ملف كامل عن المدرسة وعن فاعلية الوحدة المنتجة بها .



محتويات حافظة تسليم المسابقتين

تتولى كل مديرية تعليمية تجميع الأعمال الفائزة والمصعدة وتسليمها إلى ادارة المدرسة المنتجة بالوزارة مع إرفاق ما يلي:

- خطاب موقع من مدير المديرية بنتيجة تحكيم المسابقة وما يفيد بفوز المتقدم على مستوى المديرية

- إستمارة تقييم الاعمال الفائزة المصعدة

-كشف بالاسم وفقا للجدول التالي

-يرفق إسطوانه أو فلاشة بها فيديو عن المشروع مدته لاتزيد عن ٥ دقائق ، وصور لمراحل تنفيذ المشروع أو ;%ورفعه على درايف وارسال الرابط والباركود مع ملف المشروع )



-ملف المشروع وفقا للصيغة المرفقة سابقاً فى منهجية كتابة المشروع .

- السيرة الذاتية للمتقدم بالمشروع متضمنة صحيفة الأحوال للمعلم حديثة ومعتمدة

الإطار الزمنى للمسابقتين

يتم التحكيم والتصفية على مستوى الادارات للثلاث مستويات وتصعد على مستوى المديرية خلال شهر مايو ٢٠٢٧ م

يتم التحكيم والتصفية لكل مسابقة على مستوى المديرية على ثلاث مستويات خلال شهر يونيو ٢٠٢٧

يتم تصعيد المستويات الفائزة على مستوى المديرية من كل مسابقة إلى إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة بدء أول يوليو حتى أول أغسطس ٢٠٢٧ م.



يتم الفرز للتقييم والتحكيم والتصفية على المراكز الخمس الأولى على مستوى الوزارة للمسابقتين بدء من بدابة شهر أغسطس إلى نهاية أغسطس ٢٠٢٧ م.



يتم إعلان نتيجة المسابقتين بنهاية أغسطس، وتنفيذ احتفالية لتكريم الفائزين على مستوى الوزارة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٧م



مصدر تمويل ومصروفات التكريم والتحكيم

يتم تمويل مصروفات التصفية والتحكيم والتكريم وفقا لقواعد صرف أرباح مشروعات إدارة المدرسة المنتجة المعتمدة من الوزير بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ م البند رابعا.