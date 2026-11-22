أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار جهود محافظة الشرقية لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وشرطة المرافق تكثيف حملاتها الميدانية لإزالة كافة التعديات والإشغالات المخالفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مدار اليوم.

أضاف محافظ الشرقية انه يأتي ذلك بالتنسيق مع اللواء محمد الجمسي مدير أمن الشرقية وفي إطار التصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وعدم السماح بعرقلة حركة المواطنين والسيارات.

وأشار إلى أنه شهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير وتؤثر على المظهر العام ففي حي أول الزقازيق قاد يسري راشد رئيس الحي حملة مكبرة بمحيط منطقة المحطة وميدان عرابي ومناطق متفرقة بنطاق الحي، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وفك التكدسات المرورية.

وفي حي ثان الزقازيق تابع محمد أبو هاشم رئيس الحي حملة مكبرة بشوارع الفلل والاستاد وعبد العزيز علي ومناطق متفرقة، حيث تم رفع الإشغالات والتعديات والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز الحسينية قاد المهندس سامي معجل رئيس المركز حملة بمنطقة مفارق السعدي لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات وفك التكدسات المرورية.

وفي مركز منيا القمح تابع المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز حملة بشارع سعد زغلول لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم.

وفي مدينة بلبيس شهدت شوارع السوق وسعد زغلول وبورسعيد وميدان عبد الحليم محمود حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وفي مركز فاقوس تابع أيمن هيكل رئيس المركز حملة موسعة بشوارع نقطة شرطة السوق ومزلقان ترعة السماعنة وشارع النقراشي وتفريعاته، لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة صان الحجر قاد ممدوح أنور رئيس المدينة حملة بشارع المحطة أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية.

وفي مركز ههيا تابع عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المركز حملة مكبرة بمحيط منطقة السوق وشوارع الجمهورية وأحمد عرابي وبحر مويس الشرقي والغربي، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم.

وفي مركز أبو كبير قاد اللواء أركان حرب محمد بهاء الدين رئيس المركز حملة بشارع مصطفى كامل لرفع الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتكثيف الحملات المفاجئة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لفرض هيبة القانون والتصدي لكافة صور التعدي على الطريق العام والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الشوارع بسهولة ويسر، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.