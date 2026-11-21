أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى الطريق الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان.

تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى بلبيس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة بإصابة 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى الطريق الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان.

تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى بلبيس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.