نشرت الفنانة ندى بسيوني رسالة تفاؤل ومحبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تزامنًا مع بداية الأسبوع، داعية إلى التمسك بالأمل واليقين بالله، والتفاؤل بالأيام المقبلة.

وكتبت ندى بسيوني عبر حسابها على فيسبوك: «مع بداية الأسبوع.. الزعل ممنوع، وبإذن الله ربنا هيسهل أي موضوع، يوم جميل بكل المعاني في الحياة، صباح المحبة والتفاؤل واليقين بالله».

وتفاعل متابعو الفنانة مع رسالتها التي حملت معاني إيجابية، وتضمنت دعوة للتفاؤل والابتعاد عن الحزن، والثقة في أن الأمور ستسير نحو الأفضل بإذن الله.

آخر أعمال ندى بسيوني الفنية

يُذكر أن آخر مشاركات ندى بسيوني الفنية في الدراما التلفزيونية كانت من خلال مسلسل «الضحايا»، الذي عُرض مطلع شهر مارس الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول سلسلة من الوفيات الغامضة التي تلاحق كل من يقترب من عالم سلطان، وكأن هالة من السم تحيط به، تقتل كل من يحاول محبته أو كشف سره، إذ لا يبدو سلطان رجلًا عاديًا، بل كيانًا منقسمًا يعيش صراعًا أزليًا داخل جسد واحد، بين نصف إنسان يمتلك مشاعر الندم، ونصف جن يقتات على الظلام.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم صلاح عبد الله، وميرنا وليد، ووفاء سالم، وعمرو رمزي، وشريف دسوقي، وراندا البحيري، وعايدة رياض، وإيناس مكي، ونيرة عارف، وحسام حلمي، ومحمد المعبدي، ومهجة الغندور.

أعمال ندى بسيوني الدرامية

على جانب آخر، يُعد مسلسل «أعمل إيه» من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها ندى بسيوني، وعُرض عام 2022، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي، وصابرين، ونور إيهاب، ومحمد مهران، ودنيا المصري، وهناء الشوربجي، ووردشان مجدي، ونهال عنبر، وآخرون، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.