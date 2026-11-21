قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية غير مؤهلة للاستمرار في ظل التركيبة السياسية الحالية، سواء تغيرت الحكومة أو تعثر تشكيلها أو دخلت إسرائيل في حالة من الشلل السياسي والفوضى.

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن احتمالات استمرار الأزمة السياسية الإسرائيلية واردة، موضحًا أن تشكيل حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت قد يفتح الباب أمام توازنات سياسية جديدة والاستعانة بعدد من الجنرالات السابقين.

وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت قبل أيام خطة لتطوير الجيش الإسرائيلي لعام 2027، تتضمن إعادة هيكلة التشكيلات والكتائب العسكرية وإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس توجه المؤسسة العسكرية لإعادة ترتيب أوراقها بعيدًا عن واقع الاضطرابات السياسية والمدنية الداخلية.

وأوضح فهمي أن هناك تساؤلات بشأن العلاقة بين المستوى العسكري والمستوى السياسي في إسرائيل، ومدى تنفيذ المؤسسة العسكرية للقرارات الصادرة عن المستوى السياسي، لافتًا إلى أن المؤسسة العسكرية بدأت إظهار قوتها ورسائلها تجاه مختلف الأطراف الإقليمية.