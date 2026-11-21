أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن تربية الأبناء لا تقتصر على توفير احتياجاتهم المادية من طعام وشراب وملبس وتعليم، وإنما تشمل أيضًا تلبية احتياجاتهم النفسية والعاطفية، وفي مقدمتها الحب والأمان والاهتمام، مشددة على أن بناء شخصية الطفل يبدأ منذ سنواته الأولى من خلال الاحتواء والاستماع إليه واحترام مشاعره.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التربية ليست مجرد أوامر وتعليمات، بل أمانة ومسؤولية تتطلب وعيًا باحتياجات الطفل النفسية والإنسانية، والحرص على غرس القيم والأخلاق داخله.

وأضافت أن الحب هو أول خطوات التربية السليمة، داعية الآباء والأمهات إلى احتضان أبنائهم والتعبير عن محبتهم لهم، والاهتمام بأحزانهم وأفراحهم، وعدم الاستهانة بمشاعرهم، مع الابتعاد عن الصراخ والإهانة والتمييز بين الأبناء في الحب والاهتمام.

واستشهدت الوزارة بموقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقبّل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وحين استنكر أحد الرجال ذلك قال له: «من لا يرحم لا يُرحم»، وهو حديث متفق عليه، بما يؤكد أهمية الرحمة وإظهار المودة في التعامل مع الأطفال.

الاستماع إلى الأبناء يعزز ثقتهم بالأسرة

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن من صور الحب الحقيقي الاستماع إلى الأبناء والاهتمام بما يشغلهم، من خلال سؤالهم عن تفاصيل يومهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم ومشكلاتهم دون خوف أو سخرية، مؤكدة أن احترام مشاعر الطفل لا يعني الموافقة على جميع طلباته، وإنما فهم تفكيره واحتياجاته قبل توجيهه.

وأضافت أن الطفل الذي يجد من يستمع إليه داخل أسرته يكون أكثر قدرة على الرجوع إلى والديه عندما يواجه مشكلة أو يتعرض لموقف صعب.

وشددت الوزارة على أن الأبناء يتعلمون من تصرفات الوالدين أكثر مما يتعلمون من النصائح والكلمات، ولذلك يجب أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهما في الصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين وضبط الغضب والمحافظة على الصلاة.

واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»، وهو حديث متفق عليه، تأكيدًا لمسؤولية الوالدين عن رعاية الأبناء وتربيتهم وتوجيههم.

حماية الأطفال وتنمية مواهبهم مسؤولية الوالدين

وأكدت الوزارة أن رعاية الأبناء تشمل حمايتهم من التنمر والعنف والاستغلال ومخاطر الإنترنت، وليس فقط من أخطار الشارع، داعية إلى متابعة استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، وتعليمهم الحفاظ على صورهم وبياناتهم الشخصية، والحذر عند التعامل مع الغرباء.

ولفتت إلى أهمية أن يشعر الطفل بأن والديه يمثلان الملجأ الآمن الذي يستطيع اللجوء إليه والحديث معه عن أي مشكلة دون خوف من اللوم أو العقاب.

كما دعت الوزارة إلى مساعدة الأبناء على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتشجيعهم على العلم والقراءة والرياضة وتحمل المسؤولية، وتقريبهم من القرآن الكريم تلاوة وفهمًا وعملًا، مع عدم فرض أحلام الآباء وطموحاتهم عليهم، بل مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وبناء مستقبلهم بالأخلاق والعلم والإيمان.

وأوضحت أن الهدف من التربية لا يقتصر على نمو الطفل في العمر، وإنما يمتد إلى بناء وعيه وشخصيته وقدرته على تحمل المسؤولية ونفع نفسه ومجتمعه.

واختتمت وزارة الأوقاف رسالتها بدعوة الآباء والأمهات إلى مراجعة أساليب تعاملهم مع أبنائهم، والتأكد من توفير الحب والأمان والاستماع إليهم وتقديم القدوة الحسنة، مؤكدة أن تخصيص وقت للجلوس مع الطفل واحتوائه ومشاركته اهتماماته يمثل خطوة مهمة في بناء إنسان قادر على المشاركة في صناعة مستقبل الوطن.



