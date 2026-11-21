أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن إصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف أصبح ضرورة لمعالجة أوجه القصور وتحقيق العدالة والتوازن في العلاقات مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن القارة عانت على مدار عقود من عدم التكافؤ في تعاملها مع هذه المنظومة، بما انعكس على فرص حصولها على الدعم والتمويل اللازمين لتحقيق التنمية واستغلال ثرواتها ومواردها.

وأوضح حليمة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يمثل منصة مهمة لطرح التحديات التي تواجه القارة وتبادل الرؤى بشأن التطورات والتحولات الدولية وتأثيراتها المتبادلة، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتحقيق الأمن والاستقرار وفتح آفاق أوسع للتنمية.

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية إلى أن القارة تواجه أزمات ونزاعات متعددة في مناطق القرن الإفريقي والبحر الأحمر ووسط وغرب إفريقيا، بالتزامن مع تحولات جيوسياسية دولية وإقليمية تلقي بظلالها على استقرار الدول الإفريقية، موضحًا أن تداعيات التوترات في الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتأثيراتها على الممرات الملاحية، تفرض تحديات إضافية تتعلق بأمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، فضلًا عن أعباء الديون وتغيرات المناخ.

وأضاف حليمة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى وضعت خريطة طريق للتعامل مع التحديات الإفريقية، من خلال إصلاح النظام المالي الدولي وتوفير التمويل ومعالجة أزمة الديون ومكافحة الفقر، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإعادة البناء والإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات، مؤكدًا أن مصر تمتلك آليات ومؤسسات تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا الملف، من بينها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم مسارات السلام والاستقرار والتنمية مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني للدول الإفريقية.