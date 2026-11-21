أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين جاءت شاملة وكاشفة، وحملت رسائل استراتيجية بالغة الأهمية تعكس ثقل الدور المصري وريادته التاريخية في الدفاع عن قضايا القارة الافريقية وصياغة مستقبلها في ظل ظرف دولي شديد التعقيد.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن انعقاد المنتدى في مدينة أسوان يحمل دلالات حضارية وتاريخية عميقة، باعتبارها بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل الدائم مع عمقها الإفريقي، مشيرًا إلى أن المنتدى نجح على مدار دوراته الخمس السابقة في التحول إلى منصة فاعلة لصياغة الحلول الإفريقية للتحديات التي تواجه القارة، وربط مسارات السلم والأمن بأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي وضع يده بدقة على جوهر الأزمة التي تعاني منها القارة السمراء، حيث تتحمل إفريقيا العبء الأكبر من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بدءًا من النزاعات المسلحة مرورًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد، وصولًا إلى تفاقم أعباء الديون التي تعرقل خطط التنمية.

وثمن المستشار حسين أبو العطا الرسائل الثلاث التي طرحها الرئيس السيسي خلال كلمته، مؤكدًا أنها تمثل دستور عمل للمرحلة المقبلة؛ وفي مقدمتها التمسك بمنظومة العمل متعدد الأطراف والعمل على إصلاحها بدلاً من التخلي عنها، والمطالبة العادلة بأن تكون إفريقيا شريكًا أصيلًا وفاعلًا في صياغة قواعد النظام الدولي لا مجرد متلقٍ للقرارات، فضلًا عن الدعوة الصريحة لإصلاح النظام المالي العالمي وتوفير تمويل تنموي ميسر وطويل الأجل يخفف وطأة الديون عن الدول النامية.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أولوية إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا والمنطقة العربية يعكس رؤية مصرية متكاملة ترى أن السلام الحقيقي لا يُصان إلا بالتنمية، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية إلى الاستجابة لهذه الرؤية المصرية الحكيمة لتحويل تحديات القارة إلى فرص حقيقية للاستقرار والازدهار.