افتتح الدكتور محمد زيدان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض الخيري للملابس، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بحضور الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و سمر الشباسي، مدير إدارة التكافل الاجتماعي بالجامعة، وعدد من الأخصائيين بإدارة التكافل الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبعد الاجتماعي والإنساني في منظومة العمل الجامعي، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أبنائها الطلاب وحرصها على توفير بيئة جامعية متكاملة لا تقتصر خدماتها على الجانب التعليمي والأكاديمي، وإنما تمتد لتشمل مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المعارض الخيرية والمبادرات التكافلية تمثل إحدى الآليات المهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز قيم التضامن والتراحم داخل المجتمع الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة مستمرة في دعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من الطلاب، وتعمل على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يعكس حرص الجامعة على أداء رسالتها المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أهمية تضافر جهود مختلف قطاعات الجامعة لتنفيذ مبادرات تحقق مردودًا ملموسًا على حياة الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص قطاع شئون التعليم والطلاب على تقديم أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المادية عن الطلاب، من خلال إتاحة الملابس مجانًا، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتحقيق التكافؤ بينهم، مؤكدًا أن رعاية الطلاب تمثل منظومة متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والأنشطة الطلابية والاجتماعية والإنسانية.

وأشار إلى أن المعرض يعكس حرص الجامعة على تحويل قيم التكافل الاجتماعي إلى مبادرات عملية يستفيد منها الطلاب، فضلًا عن دوره في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية والعطاء، وتعزيز روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع الجامعي، مشيدًا بجهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة التكافل الاجتماعي في الإعداد والتنظيم وتوفير المعروضات المتنوعة.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الدكتور محمد زيدان أقسام المعرض، واطلع على الملابس المعروضة، مشيدًا بتنوع المعروضات وحسن التنظيم، وموجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض، ومؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ويحقق أكبر استفادة ممكنة.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن سلسلة المبادرات والأنشطة التي تنفذها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، دعمًا لمنظومة التكافل الاجتماعي، وحرصًا على تقديم خدمات متكاملة تسهم في دعم الطلاب وتوفير سبل الرعاية لهم.