أكد ياسر الكناني، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعتمد على الأسماء أو الإمكانيات المالية فقط، وإنما على الأداء والجهد والإيمان بالهدف.

المدير الفني لفريق كهرباء الاسماعيلية

وقال الكناني، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الكرة مش بالأسماء ولا بالنجوم، لكن بأدائك وإيه هو هدفك حاليًا. كانت فرصة كبيرة إننا نقول للاعبين إن لازم نستغل الفرصة ونظهر بشكل كويس، وندي رسالة لدوري المحترفين إنه دوري قوي، ولا يقل كثيرًا في المستوى عن الدوري الممتاز".

وأضاف: "الفائز مش صاحب الفلوس ولا الأرقام، الفائز هو اللي بيبذل مجهودًا أكبر، وعنده إيمان بهدفه وإصرار على تحقيقه، ومش بيستسلم".

وتابع: "كنا بنحترم فريق سيراميكا بشكل كامل، لكن قبل المباراة كنا محققين نتائج جيدة، وكسبنا نادي مصر وفاركو في الدوري، ووادي دجلة في الكأس، وكنت عايز أوصل للاعبين إن نتائجنا مش بالصدفة، لأن ممكن تكسب مباراة بالصدفة، لكن الفريق الكبير لازم يكون عنده استمرارية ويحافظ على مستواه".

وشدد على أن: "الموهبة لوحدها مش هتصنع النجاح، لكن الشخصية هي اللي بتجيب البطولات. كان لازم يكون عندنا شجاعة وما نخافش، نحترم سيراميكا، لكن مش لدرجة إن الاحترام يتحول إلى خوف".

واستكمل: "كنا عارفين إن سيراميكا عنده مصادر هجومية كتير، ويمتلك قوة هجومية ودفاعية، ولذلك ركزنا على دراسة المنافس والتعامل مع المتغيرات خلال المباراة، سواء كنا متقدمين أو متأخرين في النتيجة".

وتابع: "مش مهم إننا نغلط، المهم إننا ما نستسلمش. دي رسالة دايمًا بقولها للاعبين، والمباراة كانت تجربة كويسة خرجنا منها باستفادة كبيرة".

واختتم الكناني تصريحاته بالتأكيد على فخره بما قدمه لاعبو كهرباء الإسماعيلية، قائلًا: "أنا مبسوط وفخور إننا ظهرنا بشكل كويس، وقلنا للناس كلها إن الكرة مش بالفلوس، وإن الاجتهاد والإصرار والشخصية داخل الملعب عوامل مهمة في تحقيق النتائج".