أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية أن بريطانيا مارست ضغوطاً سرية على واشنطن، إلى جانب حلفائها العرب في الخليج، ضد تجدد الضربات واسعة النطاق على إيران، مشيرة إلى مخاوف بشأن الرد الإيراني والأضرار الاقتصادية الممتدة.

وذكرت الوكالة اليوم "السبت"، أن المسؤولين البريطانيين يخشون الإرهاب الإيراني والأضرار الاقتصادية، في ظل دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجمات جديدة.

وفقا للتقرير، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن احتمالية إصدار ترامب أوامر بشن ضربات عسكرية واسعة النطاق قد ازدادت، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، وخلصوا إلى أن الضغوط الاقتصادية لم تنجح في انتزاع تنازلات من طهران، التي لا تزال تمتلك صواريخ وقدرات عسكرية أخرى كافية لشن رد قوي.

مواجهة الضغط الإسرائيلي

وسعت الجهود الدبلوماسية إلى مواجهة ما وصفه المسؤولون بأنه ضغط إسرائيلي لشن هجمات جديدة، وتخشى بريطانيا من تزايد التهديدات لقواعدها الإقليمية وحلفائها، إلى جانب الهجمات الإلكترونية المدعومة من إيران والإرهاب في المملكة المتحدة.

وناقش رئيس الوزراء كير ستارمر وكبار الوزراء طلبات أمريكية محتملة لاستخدام القواعد البريطانية.

وذكرت مصادر لبلومبرج أن مجلس الوزراء سيرجّح أن يطلب من واشنطن شنّ هجمات أولية في أماكن أخرى، مع السماح بشنّ ضربات لاحقة من القواعد البريطانية.

كل السيناريوهات تضر ببريطانيا

وخلص المسؤولون إلى أن كل سيناريو محتمل سيضر بالاقتصاد والأمن البريطانيين خلال العام المقبل، وحتى في حال عدم تجدد القتال، فمن المرجح أن تحتفظ إيران بالسيطرة على مضيق هرمز وتفرض رسوم عبور، مما يؤخر التعافي ويزيد من الضغوط التضخمية.