كشف مصدر مطلع من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن اتجاه ملف نسخة 2025 من بطولة كأس الأمم الأفريقية نحو سيناريو إعادة مباراة نهائي البطولة بين المغرب والسنغال.

وأوضح المصدر أن السيناريوهات المطروحة تتضمن إقامة المباراة بنظام الذهاب والإياب، أو إقامة مواجهة نهائية استثنائية على ملعب محايد، وسط ترشيحات قوية لمصر لاستضافة المباراة حال الاستقرار على الخيار الثاني.

وأشار المصدر إلى أن المواجهة المرتقبة، حال اتخاذ قرار بإعادتها، من المنتظر أن تقام قبل انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.



