اتهمت لجنة الطوارئ في دار حمر بالسودان، ميليشيا الدعم السريع بقتل عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، خلال هجمات استهدفت قرى شمال أبو زاباد بولاية غرب كردفان، في تصعيد جديد للمعارك بين الجيش السوداني والميليشيا.

وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، السبت، إن عمليات القتل وقعت الجمعة، دون تحديد العدد الإجمالي للضحايا، مشيرة إلى تعرض عدد من القرى لعمليات نهب واستهداف للسكان المدنيين.

وأضافت اللجنة أن وحدة تابعة لميليشيا الدعم السريع استولت على قطيع أغنام يضم نحو 400 رأس، أثناء نقله بواسطة راعيين من منطقة واد باندا إلى سوق السديرات، قبل اقتياد الراعيين إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت أن سكاناً من قرى واد باندا تحركوا لاستعادة القطيع، لكن لم ترد معلومات عن مصيرهم منذ ذلك الحين.

اتهامات بالقتل والتهجير ونهب الممتلكات

وفي بيان منفصل، اتهمت اللجنة ميليشيا الدعم السريع بقتل سكان منطقة أبو قلب وتهجيرهم قسراً، مشيرة إلى مقتل ثلاثة مدنيين عُزّل في قرية الديميرة، ونهب ممتلكات السكان في عشرات القرى، الأمر الذي أجبر مئات العائلات على الفرار من منازلها.

كما اتهمت اللجنة الميليشيا بنهب المناطق التي تقترب منها قوات الجيش السوداني، في ظل اتساع رقعة المواجهات العسكرية بولاية غرب كردفان.

نزوح آلاف السودانيين مع تصاعد المعارك

في سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، أن تدهور الأوضاع الأمنية أجبر 930 شخصاً إضافياً على النزوح من مدينة أبو زبد، ليرتفع إجمالي النازحين من المنطقة الأوسع إلى 3670 شخصاً منذ 14 نوفمبر الجاري.

وتصاعدت المعارك في غرب كردفان خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تقدم الجيش السوداني وسيطرته على منطقة الخوي ومناطق قريبة من أبو زاباد والنهود.

وتشهد السودان حرباً بين الجيش وميليشيا الدعم السريع منذ أبريل 2023، إثر خلافات بشأن دمج الميليشيا في المؤسسة العسكرية، وأسفرت المواجهات عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع أزمة النزوح.