أفادت وكالة مهر نقلاً عن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي، قوله إن الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة هو عمل حربي، مؤكدا أن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة لكسره.

وخلال تصريحات له، قال آبادي إن اتهام أمريكا لإيران بامتلاك "قنبلة قذرة" هو تكرار للمزاعم النووية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

وأكدت الخارجية الإيرانية إجراء محادثات مع وفد قطري في طهران استمرت ساعتين، كما أكدت أن الشرط الأهم لإيران هو وقف الحرب على جميع الجبهات.

نحن من نحدد ساحة المعركة

في سياق متصل، صرح قائد القوات الجو-فضائية للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، بأن قدرات القوة الجوية والفضائية زادت في الفترة الفاصلة بين الحربين.

وأكد أنه "في هذه القوة الإيرانية مفاجآت ومنتجات فعّالة تثير الرعب وهي رادعة وفريدة من نوعها".

وتابع موسوي: "إننا على يقين بأنه ببركة التضحية والإيثار وجهاد المقاتلين، فإن الميدان في قبضتنا ولن يكون هناك أي تردد في ممارسة القوة ومواجهة التهديدات".