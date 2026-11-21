شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط (ASCAME)، الذي عُقد بمقر غرفة تجارة وصناعة بيرايوس اليونانية، إعادة انتخاب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية، نائبًا لرئيس الاتحاد، وذلك بعد اعتماد الجمعية العمومية قرار اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة بتجديد الثقة فيه، بالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي والتجاري الأورو-متوسطي «قمة بيرايوس» بالعاصمة اليونانية أثينا.

وجاء تجديد الثقة في الوكيل في إطار استمرار المشاركة المصرية في قيادة مؤسسات التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز دور الغرف التجارية المصرية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول حوض المتوسط.

ويمثل استمرار الوكيل في منصبه فرصة لتعزيز مشاركة مجتمع الأعمال المصري في صياغة أولويات التعاون الاقتصادي الأورو-متوسطي، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص على ضفتي البحر المتوسط، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وتزامنت إعادة انتخاب الوكيل مع انعقاد قمة بيرايوس، التي جمعت أكثر من 600 مشارك من الوزراء وقيادات الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط والغرف التجارية واتحادات الأعمال وكبرى الشركات والمؤسسات المالية والهيئات الدولية، لمناقشة مستقبل التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز منظومة الربط والاستدامة والاستثمار بين أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ونُظم المنتدى من خلال اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط (ASCAME)، وغرفة تجارة وصناعة بيرايوس، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، تحت شعار «تعزيز منظومة الربط والاستدامة والريادة الاقتصادية»، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين اليونانيين والأوروبيين، من بينهم تاكيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني المعني بالتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة والصناعة، ونيكولاوس باباثاناسيس، الوزير المناوب للاقتصاد والمالية، وفاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر، وجورج كوتسيراس، الوزير المناوب للبنية التحتية والنقل، إلى جانب المفوض الأوروبي للنقل المستدام والسياحة أبوستولوس تزييتزيكوستاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويكا.

وفي إطار المشاركة المصرية في أعمال المنتدى، ترأس الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، جلسة «الاستثمار والصناعة والابتكار»، فيما شارك ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة «فضاء متوسطي للتنافسية والنمو: الفرص والتحديات»، كما ضم الوفد المصري مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح.

وعقد الوفد المصري على هامش القمة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين وقيادات الغرف التجارية وكبرى الشركات، لبحث فرص جذب الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية، وإعادة توطين الصناعات، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك والبحث والابتكار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تقريب مواقع الإنتاج من الأسواق الأوروبية

وخلال ترؤسه جلسة الاستثمار والصناعة والابتكار، استعرض الدكتور علاء عز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال آليات تقريب مواقع الإنتاج من الأسواق الأوروبية (Nearshoring)، وإعادة توطين الاستثمارات والتصنيع المشترك، باعتبارها أدوات مهمة لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتداعيات التحديات الجيوسياسية على حركة التجارة والنقل.

وأشار عز إلى أهمية تطوير منظومة الربط البحري عبر خطوط النقل الجديدة بنظام (RoRo)، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني (GREGY)، بما يسهم في دعم أمن الطاقة الأوروبي وزيادة حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة.

وأوضح أن القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من فرص تمويلية تتجاوز 23 مليار يورو، تشمل المنح والقروض الميسرة والضمانات والمساعدات الفنية التي تتيحها الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف والبنوك والصناديق الإنمائية، لدعم الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية والتنموية.

كما استعرض المبادرات الاستثمارية والتنموية التي يتضمنها «ميثاق البحر الأبيض المتوسط» (Pact for the Mediterranean)، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2025، ويضم أكثر من 100 مبادرة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة والنقل والتوظيف، من بينها منصة (T-MED) المدعومة بضمانات أوروبية بقيمة 4.5 مليار يورو، ومبادرة (StartUp4Med) لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج تنمية المهارات وتعزيز فرص التشغيل.

واختُتمت أعمال المنتدى بإصدار «إعلان بيرايوس» (Piraeus Declaration)، الذي أكد اعتماد اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط (ASCAME) شريكًا رئيسيًا للمؤسسات الأوروبية ممثلًا للقطاع الخاص في المنطقة، مع الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المتوسط وفق الخطة الاستراتيجية للفترة 2026–2027.

ويكتسب الإعلان أهمية خاصة في ضوء إعادة انتخاب أحمد الوكيل نائبًا لرئيس الاتحاد، بما يعزز فرص مشاركة مجتمع الأعمال المصري في تنفيذ أولويات التعاون الاقتصادي الأورو-متوسطي، وفتح قنوات جديدة للشراكات الاستثمارية والصناعية والتجارية، وتوسيع دور القطاع الخاص المصري في مشروعات التنمية والتكامل الإقليمي.