تختتم، مساء غد "الأحد" على مسرح الجمهورية، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ونخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالمسرح المدرسي.

ويتضمن برنامج الحفل عرضا فنيا من إخراج المخرج خالد جلال، كما يشهد الاحتفاء بالمكرمين وتكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في دعم وإنجاح الدورة الأولى، وإعلان جوائز المهرجان وتوزيعها على الفائزين في مختلف المسابقات.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء.

كما يستهدف المهرجان توفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.